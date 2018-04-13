الجمعان يتوقع حالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر للأربعاء

نايف السالم(صدى):

توقع محلل المناخ تركي الجمعان بوجود حالة من عدم الاستقرار المطري مسببة أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من وسط وشرق وجنوب المملكة، متوقعاً أن تتأثر منطقة الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم ونجران خلال تلك الحالة التي من المتوقع أن تبداً غداً السبت وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وأوضح الجمعان أن السبب يعود إلى تعمق لسان علوي بارد مصحوب بجبهة هوائية باردة يترافق معه تمدد حراري نوعي مميز؛ ما يساهم بنشاط عال للحمل الحراري وحدوث عواصف رعدية وأمطار مصحوبة مع حبات من البرد.

وأشار إلى أن المنطقة تشهد العام الحالي تطرفاً كبيراً من ناحية سقوط كميات الأمطار على مناطق نجد خاصة والمرتفعات ومكة المكرمة، وهو من صفات المواسم المطرية المميزة، متوقعاً استمرار تلك الاضطرابات حتى مايو المقبل.