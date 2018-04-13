بن شرقي ثاني لاعب مغربي يتوّج ببطولة دوري المحترفين بعد بوشروان

ماجد محمد(صدى):

أصبح أشرف بن شرقي ثاني لاعب مغربي يتوّج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد هشام بوشروان 2008 – 2009 م مع الاتحاد .

ونجح بن شرقي في الصعود مجددا لمنصات التتويج، إذ بعد تتويجه مع الوداد البيضاوي بلقب البطولة الإحترافية المغربية وبلقب عصبة الأبطال الإفريقية، وبانضمامه لنادي الهلال ،تمكن من الفوز بلقب البطولة السعودية بعد أن حقق الهلال فوزا عريضا على نادي الفتح بأربعة أهداف لهدف، سجل منها اشرف بنشرقي الهدف الرابع في الدقيقة 40، بعد أن كان اللاعب السوري عمر خربين قد سجل هاتريك.

الهدف هو الثالث لأشرف بنشرقي منذ انضمامه للهلال في الميركاطو الشتوي، حيث لعب ما مجموعه 7 مباريات في البطولة السعودية.

وتوج الهلال باللقب الثاني على التوالى و الخامس عشر في تاريخه ،لتنطلق الاحتفالات بمدرجات بملعب جامعة ملك ال سعود بالرياض من طرف جماهير الزعيم الهلال الذي استحق اللقب و قدم مباراة كبيرة .

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