الإطاحة بـ ” سلتوح أبها ” مروج ” الفرة “

أبها(صدى):

تمكنت فرق البحث والتحري بشعبة السير بمرور منطقة عسير، بعد البحث من الإطاحة بأحد الموجهين المشهورين لما يسمى بـ ” الفرة ” من خلال ” السناب شات “.

كانت فرق البحث والتحري قد أجرت تحريات ميدانية لعدة أشهر قامت خلالها بجمع العديد من المعلومات عمن يقومون بتلك الأعمال.

وتوصلت لأحد الموجهين لمواقع التفحيط والإبلاغ عن مواقع وجود الدوريات، والذي يلقب نفسه بـ” سلتوح موجه أبها “، على الرغم من صعوبة التوصل إليه.

وكان ” سلتوح موجه أبها ” يطلق رسائل تحذيرية وتوجيهية لمواقع ” الفرّة ” عبر حسابه في السناب شات، ما أسهم في تجمعات كبيرة لفئة الشباب يقومون بالإخلال بالآداب العامة ورفع الأغاني وممارسة التفحيط وإزعاج ساكني تلك المنازل في ساعات متأخرة من الليل وتشكيل مسيرات وعرقلة السير.