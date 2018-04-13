الدفاع المدني يحذر من تقليد مقطع ” بديل الغاز “

نايف السالم(صدى):

حذر الدفاع المدني اليوم الجمعة، من محاولة تقليد مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بديل الغاز.

وأوضح الدفاع المدني عبر حساب المديرية على ” تويتر ” : إن هذا التحذير يأتي نظراً لأنه غير آمن ولخطورته العالية.

يذكر أن مقطع متداول زعم صاحبه أنه بإمكانه استخدام كمية قليلة من البنزين مع ضغط الهواء داخل أسطوانة الغاز ليكون الخليط حسب زعمه بديلا آمنا للغاز.