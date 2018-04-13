بالفيديو.. تركي آل الشيخ مع أبناء سعود القحطاني بمراسم تتويج الهلال
بارك المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني لنادي الهلال وجمهوره على البطولة، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من حضور مراسم التتويج بسبب ظروف العمل، لكنه سعد بحضور أبناءه.
وقال القحطاني : ” ألف مبروك لكل عشاق الزعيم بطولتنا الجديدة، كنت أتمنى الحضور مع أبنائي ولم أتمكن لظروف العمل. ”
وتابع :” أخي الغالي ابوناصر أصر على حضورهم مع أصدقائهم للمباراة وسعدوا بنزولهم معه لأرض الملعب “.
واختتم القحطاني قائلا : ” عشق الهلال ورثناه ونورثه لأبنائنا “.
وبدأت مراسم تتويج الهلال بطلًا لدوري المحترفين ، مساء الخميس، بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ .
وقام ” آل الشيخ ” بتسليم قائد نادي الهلال الكابتن كأس دوري المحترفين والميداليات الذهبية ، وذلك بحضور ورئيس اتحاد كرة القدم الدكتور عادل عزت ، ورئيس رابطة دوري المحترفين مسلي آل معمر .
وكان الزعيم قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الفتح ، خلال لقاء مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة من بطولة دوري المحترفين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فقط ، ليرتفع رصيده محافظًا على الصدارة ، ويظل الأهلي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط .
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محمد[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظهم لوالديهم وينفع بهم الاسلام والمسلمين