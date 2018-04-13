بالفيديو.. تركي آل الشيخ مع أبناء سعود القحطاني بمراسم تتويج الهلال

نواف السالم(صدى):

بارك المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني لنادي الهلال وجمهوره على البطولة، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من حضور مراسم التتويج بسبب ظروف العمل، لكنه سعد بحضور أبناءه.

وقال القحطاني : ” ألف مبروك لكل عشاق الزعيم بطولتنا الجديدة، كنت أتمنى الحضور مع أبنائي ولم أتمكن لظروف العمل. ”

وتابع :” أخي الغالي ابوناصر أصر على حضورهم مع أصدقائهم للمباراة وسعدوا بنزولهم معه لأرض الملعب “.

واختتم القحطاني قائلا : ” عشق الهلال ورثناه ونورثه لأبنائنا “.

وبدأت مراسم تتويج الهلال بطلًا لدوري المحترفين ، مساء الخميس، بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ .

وقام ” آل الشيخ ” بتسليم قائد نادي الهلال الكابتن كأس دوري المحترفين والميداليات الذهبية ، وذلك بحضور ورئيس اتحاد كرة القدم الدكتور عادل عزت ، ورئيس رابطة دوري المحترفين مسلي آل معمر .

وكان الزعيم قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الفتح ، خلال لقاء مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة من بطولة دوري المحترفين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فقط ، ليرتفع رصيده محافظًا على الصدارة ، ويظل الأهلي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط .

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