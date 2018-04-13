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بالفيديو .. صالح النعيمة يرفع عقاله تقديرًا للهلال

بالفيديو .. صالح النعيمة يرفع عقاله تقديرًا للهلال
ماجد محمد(صدى):

حرص لاعب الهلال والمنتخب الوطني سابقًا ، صالح النعيمة ، على مشاركة الهلاليين فرحتهم بالتتويج بلقب دوري المحترفين لهذا الموسم .

ونشر ” النعيمة ” مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” حيث علق عليه قائلًا ” ألف مبروك تستاهلون ياابطال رفعتم الكأس ورفعنا لكم العقال ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 28 دقيقة

الهلال اعظم نادي

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 26 دقيقة

مبرووك للهلال

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 13 دقيقة

كفو يابو فهد. الف الف مبروك

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