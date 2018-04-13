بالفيديو .. صالح النعيمة يرفع عقاله تقديرًا للهلال

ماجد محمد(صدى):

حرص لاعب الهلال والمنتخب الوطني سابقًا ، صالح النعيمة ، على مشاركة الهلاليين فرحتهم بالتتويج بلقب دوري المحترفين لهذا الموسم .

ونشر ” النعيمة ” مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” حيث علق عليه قائلًا ” ألف مبروك تستاهلون ياابطال رفعتم الكأس ورفعنا لكم العقال ” .