إنقاذ شخصين احتجزتهما السيول المنقولة في بارق

أبها(صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني بمركز ثلوث المنظر في بارق، مساء الخميس، في إنقاذ شخصين احتجزتهما السيول المنقولة خلال تنزههما بوادي الغيناء.

وأوضح المتحدث الرسمي لمدني عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت البلاغ وعملت على استخراجهما بالاستعانة بمعدة (شيول) كانت قريبة من الموقع وهما بصحة جيدة ولله الحمد.

وحذر العاصمي من النزول أو التواجد في بطون الأودية والشعاب، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من أمطار متفرقة قد ينجم عنها سيول جارفة.