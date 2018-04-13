عادل عزت يبارك للهلال التتويج بلقب دوري المحترفين

ماجد الأشرم(صدى):

قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت التهنئة لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير نواف بن سعد وأعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة تحقيق فريق كرة القدم الأول بالنادي بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الرياضي 2017- 2018.

وأثنى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على المستويات الفنية التي ظهر بها الفريق خلال الدوري والتي أثمرت عن النتائج المميزة ليحقق الفريق على ضوئها بطولة الدوري.

وتمنى رئيس الاتحاد السعودي لنادي الهلال مزيداً من التقدم والنجاح في مسيرته المقبلة.