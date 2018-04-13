إصابة المرافق الأمني لأمير حائل بكتفه ورأسه إثر تعرّضه لحادث مروري

علي العنزي(صدى):

أصيب المرافق الأمني لأمير حائل العميد نواف معلث الرشيدي، اليوم الخميس، في كتفه ورأسه، إثر تعرّضه لحادث انقلاب على طريق ” حائل- الجوف ” .

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، سلطان عبدالعزيز البراهيم، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل تلقت اليوم الخميس الساعة ٩:١٨ صباحًا بلاغًا من عمليات أمن الطرق يفيد بوقوع حادث انقلاب على طريق حائل – الجوف بالقرب من قرية العليم.

وتابع: نتج عن الحادث أنْ أُصيب قائد السيارة بإصابة في الكتف وإصابة بالرأس تعتبر خطيرة، مشيراً إلى أن فرقة إسعافية من مركز العليم والاستجابة المتقدمة، باشرت الحادث ونقلت الحالة إلى المستشفى السعودي الألماني؛ كونه أقرب منشأة صحية من موقع الحادث.