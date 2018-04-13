” الشورى ” يطالب ” العقاري ” بتقديم قروض مناسبة للأسر الشابة

حمود العنزي (صدى):

أوصت لجنة الإسكان والخدمات في مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية، بالعمل على تقديم قروض ملائمة للأسر الشابة تتماشى مع دخلهم.

ومن المقرر أن تتم مناقشة التوصيات خلال الجلسة 32 ، التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم، لمناقشة التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1437 /1438هـ.

كما طالبت اللجنة، صندوق التنمية العقارية بتقديم قروضٍ ملائمةٍ للأسر الشابة مراعياً جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة ودراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية.