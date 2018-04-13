” الشورى ” يطالب ” العقاري ” بتقديم قروض مناسبة للأسر الشابة
أوصت لجنة الإسكان والخدمات في مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية، بالعمل على تقديم قروض ملائمة للأسر الشابة تتماشى مع دخلهم.
ومن المقرر أن تتم مناقشة التوصيات خلال الجلسة 32 ، التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم، لمناقشة التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1437 /1438هـ.
كما طالبت اللجنة، صندوق التنمية العقارية بتقديم قروضٍ ملائمةٍ للأسر الشابة مراعياً جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة ودراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4233 ] نشر منذ 1 ساعة
ويش تطالبون الصندوق فيه الصندوق ورطان من يوم انسحبت ارصدته وقعد على الحديده