حساب المواطن يوضح كيفية حذف المرفقات

علي القحطاني (صدى):

أوضح حساب المواطن أنه يمكن التعامل مع المرفقات عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج من خلال إدارة المرفقات.

وأشارت خدمة العملاء في البرنامج ردًا على استفسار إحدى المواطنات التي ترغب في حذف المرفقات: عليك الانتظار حتى يتم رفض المرفقات، والدخول للبوابة ثم الاطلاع على إدارة المرفقات وإعادة إرفاق المستندات الصحيحة.

وأفاد حساب المواطن أنه يمكن إضافة التابع من خلال الدخول إلى بوابة حساب المواطن ثم إضافة تابع ومن ثم استكمال البيانات المطلوبة, كما كشف الحساب إلى أنه يمكن للفرد الأعزب فوق الـ18 سنة التسجيل كفرد مستقل بشرط إرفاق المستندات الدالة على استقلالية السكن.

وشدد حساب المواطن على أنه يمكن للمعترضين على قيمة الدعم في الدفعة الخامسة التقدم باعتراض بعد مرور خمسة أيام على تاريخ إيداعها.

ولفت حساب المواطن إلى أنه في حال تم قبول الاعتراض سوف يتم إعادة دراسة الأهلية من جديد ، وفي حال كان الشخص مستحقا سيتم تعويضه عن مستحقاته بأثر رجعي.