الهيئة الملكية في ينبع وجازان تعلن ‎58 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة الملكيّة في ينبع -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية والتعليمية والهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدة تخصصات، وذلك للعمل في كل من الهيئة الملكيّة في محافظة ينبع، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي إدارة نسخ الاحتياط (جازان).

– منسق مراسم ومناسبات (جازان).

– معلم (علم نفس/ علم اجتماع/ خدمة اجتماعية).

– معلم تربية إسلامية.

– معلم صفوف أولية.

– معلم اجتماعيات.

– رجل أمن.

– معلم تدريبات سلوكية (علم نفس).

– معلم (رياضيات).

– معلم (فيزياء).

– معلم (أحياء).

– معلم (بحث ومكتبة).

– معلم (لغة إنجليزية).

– معلم (لغة عربية).

– مساعد إداري.

– رجل إطفاء.

– محلل تقارير.

– أخصائي تطوير تطبيقات.

– مهندس/ أخصائي كهرباء/ ميكانيكا.

– محاضر (إدارة أعمال).

– مساعد إداري.

– أخصائي مختبر كمبيوتر.

– أستاذ مساعد (هندسة ميكانيكية).

– أستاذ مساعد (هندسة كهربائية).

– منسق خدمات حكومية.

– منسق رواتب.

– أخصائي أمن معلومات.

– أخصائي دعم النظم.

– أخصائي تطوير مواقع الكترونية.

– منسق عقود وميزانية.

– منسق تدريب.

– منسق اتفاقيات.

– أخصائي تدريب.

– محلل تقدير تكاليف.

– منسق توظيف.

– منسق مشتريات.

– منسق استلام مشاريع.

– إداري عقود.

– مشرف/ أخصائي اطفاء حرائق.

– مراقب أنظمة أمنية.

– اخصائي ميزانية.

– مهندس / أخصائي مباني.

– منسق اتصالات أمنية.

– منسق علاقات المستثمرين.

– منسق مراسم ومناسبات.

– منسق الاتفاقيات.

– مصمم.

– منسق مسح أمني.

– مهندس إنشاءات.

– مهندس/ أخصائي طرق.

– منسق نسخ.

– مترجم.

– محاسب.

– منسق تطوير.

– أخصائي درء المخاطر.

– منسق إدارة مشاريع رئيسية.

– مهندس إنشاءات.

– منسق سلامة.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أبريل 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من (هنا)