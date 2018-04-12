بالفيديو.. الوليد بن طلال يهنئ رئيس الهلال بالدوري

ماجد محمد(صدى):

هنأ صاحب السمو الأمير الوليد بن طلال، رئيس نادي الهلال سمو الأمير نواف بن سعد، بعد حصد الزعيم للقب دوري المحترفين للموسم الحالي.

وكان الهلال قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الفتح، خلال لقاء مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة من دوري المحترفين، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فقط، ليرتفع رصيده في الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط عن ملاحقه الأهلي.