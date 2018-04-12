بالفيديو.. الوليد بن طلال يهنئ رئيس الهلال بالدوري
هنأ صاحب السمو الأمير الوليد بن طلال، رئيس نادي الهلال سمو الأمير نواف بن سعد، بعد حصد الزعيم للقب دوري المحترفين للموسم الحالي.
وكان الهلال قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الفتح، خلال لقاء مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة من دوري المحترفين، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فقط، ليرتفع رصيده في الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط عن ملاحقه الأهلي.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 954 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالفيديو.. الوليد بن طلال يهنئ رئيس الأهلي بالدوري
هنأ صاحب السمو الأمير الوليد بن طلال، رئيس نادي الهلال سمو الأمير نواف بن سعد، بعد حصد الزعيم للقب دوري المحترفين للموسم الحالي.
العنوان في وادي والخبر في وادي
كثيره اخطأك يا ماجد محمد
هادي جبران الهاجري[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 7 دقائق
شكلي بشتري طاقية