بالفيديو.. الشلهوب وابنته يحتفلان بالدوري مع ” آل الشيخ “
ظهر نجم الهلال الأول محمد الشلهوب في لقطة برفقة ابنته البندري ، يحتفلات بحصد الزعيم للقب دوري المحترفين مع رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ .
وخلال الفيديو ، احتفل ” الشلهوب ” مع ” آل الشيخ ” الذي حرص على تقبيل ابنته أثناء تسليمهم كأس البطولة .
وكان الهلال قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الفتح خلال لقاء مساء اليوم الخميس ، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فقط ، ليرتفع رصيده ويحافظ على الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط عن ملاحقه الأهلي .
نهى[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 47 دقيقة
الف مبرووك
فهد[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 47 دقيقة
يستحقون الفوز
الجوهرة[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يسعدهم ودايما منتصرين