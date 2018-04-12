بالفيديو.. الشلهوب وابنته يحتفلان بالدوري مع ” آل الشيخ “

ماجد محمد(صدى):

ظهر نجم الهلال الأول محمد الشلهوب في لقطة برفقة ابنته البندري ، يحتفلات بحصد الزعيم للقب دوري المحترفين مع رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ .

وخلال الفيديو ، احتفل ” الشلهوب ” مع ” آل الشيخ ” الذي حرص على تقبيل ابنته أثناء تسليمهم كأس البطولة .

وكان الهلال قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الفتح خلال لقاء مساء اليوم الخميس ، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فقط ، ليرتفع رصيده ويحافظ على الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط عن ملاحقه الأهلي .