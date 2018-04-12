بالفيديو.. حساب المواطن يكشف حقيقة تغير قيمة الدعم في الدفعة الخامسة

علي القحطاني(صدى):

أكد حساب المواطن، أن تغيير قيمة الدعم في الدفعة الخامسة لبعض المستفيدين، تم بناء على بيانات الدخل المسجلة لدى الجهات الحكومية الأخرى.

ودعا حساب المواطن المعترضين على مبلغ الدعم، إلى تقديم اعتراض بعد 5 أيام من تاريخ صرف الدفعة الأخيرة عبر بوابة البرنامج الإلكترونية.

وكشفت بيانات برنامج حساب المواطن عند مراجعتها، أن بعض المستحقين لم يفصحوا بدقة عن البيانات في الدخل، مما أثر على قيمة الدعم المقدم لهم، حيث تم التواصل معهم وإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم.

