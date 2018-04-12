  • الخميس 12

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. بدء مراسم تتويج الهلال بطلًا لدوري المحترفين

بالفيديو.. بدء مراسم تتويج الهلال بطلًا لدوري المحترفين

بالفيديو.. بدء مراسم تتويج الهلال بطلًا لدوري المحترفين
نواف السالم(صدى):

بدأت مراسم تتويج الهلال بطلًا لدوري المحترفين ، مساء اليوم ، بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ .

وقام ” آل الشيخ ” بتسليم قائد نادي الهلال الكابتن كأس دوري المحترفين والميداليات الذهبية ، وذلك بحضور ورئيس اتحاد كرة القدم الدكتور عادل عزت ، ورئيس رابطة دوري المحترفين مسلي آل معمر .

وكان الزعيم قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الفتح ، خلال لقاء مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة من بطولة دوري المحترفين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فقط ، ليرتفع رصيده محافظًا على الصدارة ، ويظل الأهلي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط .

وافتتح عمر خربين تسديد الأهداف للزعيم ، حيث سدد هاتريك خلال الدقائق الـ 7 والـ 14 والـ36 ، ليسدد أشرف بن شرقي هدف الفريق الرابع خلال الدقيقة الـ 40 من عمر الشوط الأول .

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *