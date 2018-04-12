بالفيديو.. بدء مراسم تتويج الهلال بطلًا لدوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

بدأت مراسم تتويج الهلال بطلًا لدوري المحترفين ، مساء اليوم ، بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ .

وقام ” آل الشيخ ” بتسليم قائد نادي الهلال الكابتن كأس دوري المحترفين والميداليات الذهبية ، وذلك بحضور ورئيس اتحاد كرة القدم الدكتور عادل عزت ، ورئيس رابطة دوري المحترفين مسلي آل معمر .

وكان الزعيم قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الفتح ، خلال لقاء مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة من بطولة دوري المحترفين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فقط ، ليرتفع رصيده محافظًا على الصدارة ، ويظل الأهلي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط .

وافتتح عمر خربين تسديد الأهداف للزعيم ، حيث سدد هاتريك خلال الدقائق الـ 7 والـ 14 والـ36 ، ليسدد أشرف بن شرقي هدف الفريق الرابع خلال الدقيقة الـ 40 من عمر الشوط الأول .