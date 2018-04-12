بالفيديو.. مطاردة مثيرة كادت تنهي حياة شاب في مكة

نايف السالم(صدى):

تكثف شرطة العاصمة المقدسة، بحثها عن شابين حاولا دهس شاب يقود دراجة نارية ” دباب ” قبل أن يتمكن من الفِرار والهروب للشارع المقابل تاركًا خلفه الدباب حطامًا من أثر الحادث والذي وقع في شارع العدل بمكة المكرمة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه بواسطة مواطن من أعلي أحد المباني، أن شابًا كان قادمًا من أحد الأحياء القريبة من شارع العدل الرئيس بجبل النور الممتد لحي الشرائع وطريق السيل، يستغل دراجة نارية ” دباب ” وعند وصوله للشارع الرئيس فوجئ بسيارة يستقلها شابان حاولا اعتراضه، وبكنه نجح فيالفِرار قبل أن يتمكنا من دهسه.

كما أظهر الفيديو السيارة وهي تلاحق الشاب بسرعة جنونية قبل أن ترتطم بالصبات الخرسانية وهو المكان نفسه الذي ترك الشاب الدباب فيه حطام بعد أن هرب مشيًا على الأقدام للشارع المقابل.