بالصور.. مركبة ذكية تتعرف على المطلوبين أمنيًا

نايف السالم(صدى):

كشف ملتقى النظم الجغرافية GIS المقام بالمنطقة الشرقية، والذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، عن مركبة أمنية ذكية تستخدم أنظمة التتبع والتصوير النهاري والليالي ورصد السرعة وقراءة الوجهة والعينين وقراء البطاقات التعريفية بالشخص بمجرد المرور بجانبها، وقد حظيت هذه المركبة بالإقبال من قبل زوار المعرض المصاحب للملتقى بالرياض.

وأكد الدكتور صالح الشمري، من الشركة المطورة للأجهزة، خلال عرض إقامة في الملتقى أمس، بأن المركبة الواحدة تحتوي على تسع كاميرات في جميع الاتجاهات أفقيا ورأسيا، وترصد من مسافات بعيدة بحسب الطلب لنوع الكاميرا، وتعمل المركبة من خلال عدة أنظمة جميعها أو بعضها في نفس الوقت وذلك للتحقق المباشر من بيانات المركبات والأشخاص ومطابقتهم مع الأجهزة المختصة والتأكد من صحة بياناتهم.

ولفت إلى أن هذه المركبة ترفع من الحس الأمني للقطاعات التي تستخدمها وترصد الأشخاص وتحلل بياناتهم بدقة عالية وسرعة عبر أجهزة حاسب مرتبطة بالكاميرات.

وعدد الشمري، مكونات المركبة الذكية وقال بأنها تحتوي على: نظام قراءة اللوحات، نظام قراءة الوجه، نظام الكاميرات الذكية، نظام الرسائل المشفرة، نظام التتبع والخرائط والملاحة، نظام التعرف على الهوية، نظام الشاشة الخلفية، نظام البث المباشر للكاميرات، نظام تسجيل الأحداث، نظام غرف العمليات.

النظام التعرف على الوجه حتى في الظلام والتعرف على الأشخاص حتى وإن كان متنكرا ” لحية، نظارة ، شماغ ” .

ونوه أن المركبة بها أنظمة التعرف على الهوية وتتمتع المركبة بالحصول على معلومات الأشخاص من خلال التعرف على بياناتهم وتحديد الأماكن من خلال الأقمار الصناعية والتعرف على بصمة العين للسيدات.

