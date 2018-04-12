مدني الرياض يحذر من غبار وأتربة تحد من الرؤية

سعيد العجل(صدى):

وجهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الجميع بأخذ الحيطة نتيجة، ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول تعرض أجزاء من منطقة الرياض تشمل ( العاصمة و الخرج و المجمعه و رماح والأجزاء المجاورة ) إلى نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية وحتى الساعة 10 من صباح يوم غد.

وقال المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، إن مديرية الرياض دعت الجميع لأخذ الحيطة واتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموما، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك .