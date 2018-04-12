الهيئة العليا للأمن الصناعي تنظم زيارة ميدانية لمشروع قطار الحرمين السريع

حمود العنزي (صدى):

نظمت الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية اليوم، زيارة ميدانية مشروع قطار الحرمين السريع لممثلي القطاعات الأمنية الذين استمعوا خلالها إلى شرح مفصل عن المشروع ، وخططه التشغيلية .

وزار المشاركون مركز التحكم والتشغيل بمحطة الركاب في محافظة رابغ وناقشوا الخطط الأمنية وإجراءات السلامة ذات العلاقة بالقطار ومحطاته وكامل مساره .

واستقل المشاركون القطار في رحلة لكامل مساره من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وحتى محطة القطار بالمدينة المنورة وقفوا خلالها على التدابير والاحتياطات الوقائية ذات الصِّلة بالأمن والسلامة.

يذكر أن إجراءات الأمن والسلامة والحماية من الحريق بمشروع قطار الحرمين السريع ، وجميع الخطوط الحديدية بين المدن بالمملكة تخضع لإشراف ومتابعة الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية.