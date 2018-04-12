بالفيديو.. الهلال يحصد بطولة دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي الهلال من تحقيق الفوز على نظيره الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فقط ، خلال لقاء مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة من بطولة دوري المحترفين، ليحصل الزعيم على لقب الدوري للموسم الحالي بعد أن تصدر القائمة .

وافتتح عمر خربين تسديد الأهداف للزعيم، حيث سدد هاتريك خلال الدقائق الـ 7 والـ 14 والـ36، ليسدد أشرف بن شرقي هدف الفريق الرابع خلال الدقيقة الـ 40 من عمر الشوط الأول .

وسدد الفتح هدفه الأول والوحيد خلال الدقيقة الـ 88 من توقيت الشوط الثاني في المباراة ، عن طريق اللاعب جواو بيدرو .