بالفيديو.. الهلال يحصد بطولة دوري المحترفين
تمكن نادي الهلال من تحقيق الفوز على نظيره الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فقط ، خلال لقاء مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة من بطولة دوري المحترفين، ليحصل الزعيم على لقب الدوري للموسم الحالي بعد أن تصدر القائمة .
وافتتح عمر خربين تسديد الأهداف للزعيم، حيث سدد هاتريك خلال الدقائق الـ 7 والـ 14 والـ36، ليسدد أشرف بن شرقي هدف الفريق الرابع خلال الدقيقة الـ 40 من عمر الشوط الأول .
وسدد الفتح هدفه الأول والوحيد خلال الدقيقة الـ 88 من توقيت الشوط الثاني في المباراة ، عن طريق اللاعب جواو بيدرو .
نهى[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 35 دقيقة
مبروووووك
فهد[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 33 دقيقة
كنت متاكد من هذي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45577 ] نشر منذ 30 دقيقة
مبروك يازعيم اندية الجزبره يازعيم البطولات ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8408 ] نشر منذ 28 دقيقة
مبروك للهلاليين هاردلك للملوك💚☺