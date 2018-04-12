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بالفيديو.. الهلال يحصد بطولة دوري المحترفين

بالفيديو.. الهلال يحصد بطولة دوري المحترفين
ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي الهلال من تحقيق الفوز على نظيره الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فقط ، خلال لقاء مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة من بطولة دوري المحترفين، ليحصل الزعيم على لقب الدوري للموسم الحالي بعد أن تصدر القائمة .

وافتتح عمر خربين تسديد الأهداف للزعيم، حيث سدد هاتريك خلال الدقائق الـ 7 والـ 14 والـ36، ليسدد أشرف بن شرقي هدف الفريق الرابع خلال الدقيقة الـ 40 من عمر الشوط الأول .

وسدد الفتح هدفه الأول والوحيد خلال الدقيقة الـ 88 من توقيت الشوط الثاني في المباراة ، عن طريق اللاعب جواو بيدرو .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 35 دقيقة

مبروووووك

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 33 دقيقة

كنت متاكد من هذي

[ عدد التعليقات: 45577 ] نشر منذ 30 دقيقة

مبروك يازعيم اندية الجزبره يازعيم البطولات ,,

[ عدد التعليقات: 8408 ] نشر منذ 28 دقيقة

مبروك للهلاليين هاردلك للملوك💚☺

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