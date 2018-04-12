مستشفى الرفايع بالجمش يُدشن فعاليات صحية ومحاضرة عن الجرب بمجمع عصام التعليمي

سعيد العجل(صدى):

دشن مدير مستشفى الرفايع بالجمش الاخصائي عبدالله الحميدي فعاليات اليوم الصحي المفتوح بمجمع عصام التعليمي وذلك فى إطار تكثيف الأنشطة التثقيفية والتوعوية المتعلقة بداء الجرب وتفعيل البروتوكولات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من المرض.

وتضمنت الفعاليات محاضرة عن الجرب وركن توعوي وعيادة للكشف المبكر عن المرض وصاحب الحفل تنفيذ العديد من المبادرات الصحية مثل مبادرة رشاقة وقياس كتلة الجسم والمسح الشامل للمدخنين.

ومن جهته أثنى الحميدي على مجهودات الفريق الصحي بمركز صحي عصام بقيادة مدير المركز حامد عبدالله العتيبى علاوة على المشاركة الفاعلة من قبل المعلمين والطلاب واهالي عصام مما يزيد من فعالية النظام الصحي وقدرته على مجابهة المخاطر الصحية ودرء الأوبئة والكوارث وتعزيز صحة الفرد والمجتمع .

