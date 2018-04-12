جامعة أم القرى تكشف حقيقة عدم إسعاف إحدى طالبات القنفذة

حسين العلي(صدى):

نفى المتحدث الرسمي لجامعة أم القرى الدكتور ياسر بن علي القحطاني أنه لا صحة لما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التأخر في إسعاف إحدى طالبات الكلية الجامعية بمحافظة القنفذة التي تعرضت لحالة اغماء بصفتها تعاني من مرض الربو ، لافتاً انه تم على الفور تقديم بلاغ رسمي للهلال الاحمر في تمام الساعة ١١:٢٥ صباحاً، فيما تم مباشرة الحالة الساعة ١١:٤٠ صباحاً.

وأكد أنه فور وصول فرق الهلال الاحمر تم تسهيل مهمتهم بشكل تام في حمل الطالبة إلى سيارة الإسعاف، ونقلها مباشرةً إلى مستشفى القنفذة العام برفقة موظفتين من مشرفات الكلية، وفي تلك الأثناء وصلت والدة الطالبة وشقيقها، وعندها عادت المشرفات إلى الكلية، مبيناً أن حالة الطالبة بحمدالله مستقرة.

وقال الدكتور ياسر القحطاني إن إدارة الجامعة تحرص على التعاون التام مع فرق الهلال الأحمر، وتسهيل مهامها لإسعاف المصابات وتمكينهم من نقل الحالات التي تستدعي الانتقال إلى المستشفى وفق ماورد في القواعد المنظمة لذلك.