” قياس ” يوضح الفرق بين الاختبار الورقي والحاسوب

عادل الحربي (صدى):

أكد مركز قياس، أنه لا يوجد فرق بين الاختبار الورقي واختبار الحاسوب لافتًا إلى أن كلاهما معتمد لدى الجهات التي تطلب الاختبار، وأضاف قياس أن جميع الاختبارات ستكون محوسبة في المستقبل.

وأوضح مركز قياس أنه يرسل نتائج الاختبار لآخر خمس سنوات للجهات المستفيدة، موضحًا أن لكل جهة سياستها في صلاحية الدرجة.

وحول موعد اعلان نتائج الاختبارت أكد مركز قياس أن إعلان نتائج الاختبار الورقي يستغرق غالباً شهرا من انتهاء فترة الاختبارات، والمتعارف عليه أن اختبار القدرات العامة يوفر 5 فرص ويمكن التسجيل في 4 اختبارات ورقية واختبار واحد محوسب أو 3 من الورقي و 2 من المحوسب.

وأفاد البرنامج، إنه يجب أن يكون هناك فارق ثلاثين يومًا على الأقل بين كل اختبار محوسب من نفس نوع الاختبار وتعقد الاختبارات المحوسبة طوال العام وتتوقف في إجازة نهاية الأسبوع والأعياد واليوم الوطني والعشرة أيام الأخيرة من رمضان، ويمكن للفرد دخول اختبار قياس خمس مرات كما يمكن له دخول الاختبار السادس بعد ثلاث سنوات من أول اختبار.