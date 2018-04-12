بالفيديو.. احتفالات الجنود باليمن بعد السيطرة على عدة مواقع استراتيجية

فهمي محمد(صدى):

وثق مقطع فيديو، اليوم الخميس، إحتفالات الجيش الوطني باليمن، بعد أن استطاع السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية، في محافظة البيضاء، وسط اليمن، وذلك بعد معارك عنيفة مع المليشيات الحوثية.

وأظهر مقطع الفيديو، الجنود و هتافاتهم المدوية ” بالروح بالدم نفديك يا يمن ” ، وسط احتفالاتهم بالانتصار بسوق قانية.

وأكدت مصادر إعلامية، أن الجيش الوطني سيطر بشكل كامل، على سوق قانية، والجبال المطلة عليه من جميع الجهات، اضافة الى جبل صينية، وجبال الغفير، في منطقة قانية، على الخط الرابط بين مأرب وصنعاء.

ووفقا للمصادر، فقد لقي القيادي الحوثي، مجاهد صالح بن صالح الوهبي، مصرعه، خلال المعارك التي حققت فيها أبطال الجيش المسنودين بمقاتلات التحالف العربي، انتصارات كبيرة، وغنموا كثيرا من المعدات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، التي خلقها مقاتلي المليشيا الحوثي، عقب فرارهم من المواقع، بعد تقدم الجيش من مختلف الجهات.