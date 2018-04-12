مقتل القيادي الحوثي مجاهد الوهبي في جبهة قانية

سعيد العجل(صدى):

أفادت مصادر محلية، اليوم الخميس، مقتل القيادي الحوثي مجاهد صالح الوهبي مع عدد من مرافقيه في معارك عنيفة تشهدها جبهة قانية، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات وآليات قتالية للميليشيات الانقلابية في محافظة البيضاء.

ويذكر أن مجاهد صالح الوهبي، وهو من أخطر القياديين.

وفي محافظة البيضاء قصفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات وآليات قتالية للميليشيات الحوثية في منطقة قانية بين محافظتي البيضاء ومأرب.