قصيدة من احد ابطال الحد الجنوبي

الخميس 12
أبريل
وانت سالم وغانم ,,
,, صح لسانك واعتلا شانك يادرع اوطانك ,,
,, كفو ياابطالنا كفو ,, الله ينصركم ويثبت اقدامكم ويسدد رميكم ويحقق اهدافكم ,, آمين ,,
صح لسانك وربي يحفظك ويحفظ جميع ابطالنا بالحد الجنوبي
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45577 ] نشر منذ 34 دقيقة
وانت سالم وغانم ,,
,, صح لسانك واعتلا شانك يادرع اوطانك ,,
,, كفو ياابطالنا كفو ,, الله ينصركم ويثبت اقدامكم ويسدد رميكم ويحقق اهدافكم ,, آمين ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1510 ] نشر منذ 27 دقيقة
صح لسانك وربي يحفظك ويحفظ جميع ابطالنا بالحد الجنوبي