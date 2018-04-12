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قصيدة من احد ابطال الحد الجنوبي




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 45577 ] نشر منذ 34 دقيقة

وانت سالم وغانم ,,

,, صح لسانك واعتلا شانك يادرع اوطانك ,,

,, كفو ياابطالنا كفو ,, الله ينصركم ويثبت اقدامكم ويسدد رميكم ويحقق اهدافكم ,, آمين ,,

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