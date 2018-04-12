مقتل وإصابة 5 في سبها جنوب ليبيا

طرابلس(صدى):

استقبل مركز سبها الطبي جنوب ليبيا، اليوم الخميس، 5 مصابين بأعيرة نارية توفي احدهم.

وأوشح المكتب الإعلامي للمركز، أن المصابين سقطوا جراء الرماية العشوائية بالمدينة، موضحا أن احد الجرحى توفي فيما تم تحويل آخر إلى مصراتة وبقي جريحان اثنان في قسم الإيواء بالمركز بينما غادر جريح واحد بعد تلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

وعقدت في وقت سابق نائبة رئيس البعثة الأمريكية ناتالي بيكر اجتماعاً مع عميد بلدية سبها حامد الخيالي في تونس لمناقشة آفاق الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمجلس البلدي وأهالي سبها من أجل تجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة في جنوب ليبيا.