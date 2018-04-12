بالفيديو.. فرحة جنونية لصالح النعيمة بهدف الهلال
وثق مقطع فيديو متداول ، فرحة لاعب الهلال وأسطورة المنتخب الوطني السابق ، صالح النعيمة ، بالهاتريك الذي سجله اللاعب السوري عمر خربين خلال الشوط الأول .
وأظهر المقطع ، ” النعيمة ” وهو يقفز فرحًا بحجم الفرصة التي أصبحت متاحة أمام الهلال حيث تفصله دقائق عن لقب دوري المحترفين .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45577 ] نشر منذ 55 دقيقة
يرحم ايامك وزمانك ياابو صلوح ماقصرت وقتها ,,
,, اما انه يقفز .. الصراحه ماشفته يقفز ,,
السعودي[ عدد التعليقات: 402 ] نشر منذ 26 دقيقة
الظاهر جابوا كاس العالم