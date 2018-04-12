بالفيديو.. فرحة جنونية لصالح النعيمة بهدف الهلال

ماجد محمد(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول ، فرحة لاعب الهلال وأسطورة المنتخب الوطني السابق ، صالح النعيمة ، بالهاتريك الذي سجله اللاعب السوري عمر خربين خلال الشوط الأول .

وأظهر المقطع ، ” النعيمة ” وهو يقفز فرحًا بحجم الفرصة التي أصبحت متاحة أمام الهلال حيث تفصله دقائق عن لقب دوري المحترفين .