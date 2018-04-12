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بالفيديو.. فرحة جنونية لصالح النعيمة بهدف الهلال

بالفيديو.. فرحة جنونية لصالح النعيمة بهدف الهلال
ماجد محمد(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول ، فرحة لاعب الهلال وأسطورة المنتخب الوطني السابق ، صالح النعيمة ، بالهاتريك الذي سجله اللاعب السوري عمر خربين خلال الشوط الأول .

وأظهر المقطع ، ” النعيمة ” وهو يقفز فرحًا بحجم الفرصة التي أصبحت متاحة أمام الهلال حيث تفصله دقائق عن لقب دوري المحترفين .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 45577 ] نشر منذ 55 دقيقة

يرحم ايامك وزمانك ياابو صلوح ماقصرت وقتها ,,

,, اما انه يقفز .. الصراحه ماشفته يقفز ,,

[ عدد التعليقات: 402 ] نشر منذ 26 دقيقة

الظاهر جابوا كاس العالم

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