بلدية صامطة تصادر 161 كجم لأغذية مجهولة المصدر

تركي السالم(صدى):

نفذت بلدية محافظة صامطة بمنطقة جازان، اليوم الخميس، حملات رقابية على الباعة الجائلين غير النظامين بأسواق وأحياء وطرقات المحافظة والقرى التابعة لها، وذلك ضمن الحملات التي تنفذها البلدية ممثلة بقسم الرقابة الصحية الشاملة بإدارة الخدمات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي الدغريري، أن فرق الرقابة بالبلدية أغلقت خلال الجولة أكشاكاً وبسطات ومواقع بيع الوجبات الجاهزة مخالفة للأنظمة واشتراطات السلامة.

وبين أن المخالفات شملت مصادرة ما يقارب من(108) كجم ، من الخضروات والفواكه مجهولة المصدر ، وأسماكاً تالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي تقدر بـ ( 53) كجم ، إضافة إلى مصادرة ( 6 ) عربات غير مرخصة تعود للباعة الجائلين .