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بالفيديو.. جماهير الهلال تبدأ الاحتفال بالدوري داخل المدرجات

بالفيديو.. جماهير الهلال تبدأ الاحتفال بالدوري داخل المدرجات
طلال الغامدي(صدى):

بدأت جماهير الهلال احتفالاتها داخل المدرجات قبل انتهاء المباراة بدقائق ، بعدما تمكن النادي حتى هذه اللحظة من الحفاظ على شباكه نظيفه وتسديده في المقابل رباعية في شباك الفتح .

وأضاءت الجماهير هواتفها وبدأت في الهتاف والتلويح تعبيرًا عن فرحتهم بتتويج الزعيم اليوم بلقب دوري المحترفين .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 45577 ] نشر منذ 46 دقيقة

يستاهل الزعيم يستاهل ,,

,, مبروك يازعيم ,,

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