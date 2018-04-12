بالفيديو.. جماهير الهلال تبدأ الاحتفال بالدوري داخل المدرجات

طلال الغامدي(صدى):

بدأت جماهير الهلال احتفالاتها داخل المدرجات قبل انتهاء المباراة بدقائق ، بعدما تمكن النادي حتى هذه اللحظة من الحفاظ على شباكه نظيفه وتسديده في المقابل رباعية في شباك الفتح .

وأضاءت الجماهير هواتفها وبدأت في الهتاف والتلويح تعبيرًا عن فرحتهم بتتويج الزعيم اليوم بلقب دوري المحترفين .