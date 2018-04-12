بالفيديو.. جماهير الهلال تبدأ الاحتفال بالدوري داخل المدرجات
بدأت جماهير الهلال احتفالاتها داخل المدرجات قبل انتهاء المباراة بدقائق ، بعدما تمكن النادي حتى هذه اللحظة من الحفاظ على شباكه نظيفه وتسديده في المقابل رباعية في شباك الفتح .
وأضاءت الجماهير هواتفها وبدأت في الهتاف والتلويح تعبيرًا عن فرحتهم بتتويج الزعيم اليوم بلقب دوري المحترفين .
جماهير #الهلال تبدأ الاحتفال ببطولة الدوري#الهلال_الفتح#برو_سبورت pic.twitter.com/2ppWirUskk
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ١٢ أبريل، ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45577 ] نشر منذ 46 دقيقة
يستاهل الزعيم يستاهل ,,
,, مبروك يازعيم ,,