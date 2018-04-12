الشباب والفيصلي يتعادلان إيجابيًا

نواف السالم(صدى):

انتهى لقاء الشباب أمام نظيره الفيصلي ، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس ، ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة من بطولة دوري المحترفين .

وافتتح الشباب تسديد الأهداف عن طريق علي مجرشي خلال الدقيقة الـ 30 من عمر الشوط الأول ، فيما سجل الهدف الثاني للفريق خالد الكعبي في الدقيقة الـ 48 من الشوط الثاني .

وتمكن الفيصلي من تسديد هدفي التعادل عن طريق اللاعب لويس جوستافو دا سيلفا ، خلال الدقائق الـ 46 والـ 50 من توقيت الشوط الثاني في المباراة .