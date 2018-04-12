الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة

علي القحطاني (صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها يوم غدٍ الجمعة أن الفرصة ماتزال مهيئه لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الاجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض و الشرقية وكذلك على مرتفعات نجران ، جازان ،عسير وتمتد الى الباحة في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على شمال غرب المملكة.

وأضافت الهيئة، أنه يتوقع انخفاض في درجات الحرارة من بعد الظهيرة على منطقتي الرياض والشرقية مع الرياح الشمالية وقد تتأثر الرؤية الافقية بالعوالق الترابية.