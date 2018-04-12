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الاتفاق يهزم التعاون في ختام دوري المحترفين

الاتفاق يهزم التعاون في ختام دوري المحترفين
ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي الاتفاق من تحقيق الفوز على نظيره التعاون ، خلال لقاء مساء اليوم الخميس ، ضمن مباريات الجولة الـ 26 والأخيرة من بطولة دوري المحترفين .

وسدد محمد الكويكبي هدف الاتفاق الأول خلال الدقيقة الـ 33 من عمر الشوط الأول ، ليلحقه هدف الفوز لفخر الدين بن يوسف خلال الدقيقة الـ 63 من الشوط الثاني ، ويليه هدف ثالث لنواف نوح بن عامر في الدقيقة الـ 78 .

واكتفى التعاون بتسجيل هدفه الأول خلال الدقيقة الـ 23 من توقيت الشوط الأول ، عن طريق اللاعب عبدالله الشمري ، ليسدد عبدالفتاح آدم هدف الفريق الثاني خلال الدقيقة الـ 99 من نهاية المباراة .


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