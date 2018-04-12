قوات الدفاع الجوية تعترض صاروخًا باليستيًا باتجاه جازان

تركي السالم(صدى):

نجحت القوات الجوية السعودية اليوم، في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق من الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين باتجاه منطقة جازان.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن، قد كشفت أمس، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة وشمال محافظة عمران) باتجاه أراضي المملكة.