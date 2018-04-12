شاهد.. مقاتلات التحالف تستهدف تجمعات الحوثيين قرب الحدود

فهمي محمد(صدى):

استهدفت مقاتلات التحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الخميس، تجمعات للميليشيات الانقلابية داخل الأراضي اليمنية في منطقة قريبة من حدود المملكة.

وتكبّدت الميليشيات الحوثية خسائر مادية كبيرة جراء العملية التي قُتل فيها عدد من عناصر الميليشيات.

جاء ذلك في إطار العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف دعماً للحكومة الشرعية والجيش الوطني اليمني، ودفاعاً عن الحرم الحدودي للمملكة.