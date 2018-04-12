حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع عند رفض الاعتراض

حمود العنزي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن عن الإجراء الذي يجب اتباعه حال رفض الاعتراض على قيمة الاستحقاق.

وردت خدمة العملاء في حساب المواطن على شكوى أحد المستفيدين تم رفض اعتراضه بالقول: ” يمكنك الاستئناف على قرار الرفض بالاعتراض من جديد خلال 3 أشهر من تاريخ نتيجة الاعتراض ” .

وتوضح ردود خدمة العملاء في حساب المواطن على استفسارات المواطنين أن أشهر سبب لرفض الاعتراض هو أن قيمة الدعم التي تم إيداعها في حساب المستفيدين صحيحة وبالتالي تم إقرارها كما هي دون تعديل.

وأضاف الحساب أنه على المستفيد التأكد من قيمة الدعم قبل رفع اعتراض من خلال الدخول إلى حاسبة الدعم وإدخال عدد أفراد الأسرة وأعمارهم والدخل، وفي حالة كانت النتائج أكثر من المبلغ المودع يتم رفع اعتراض، وإذا توافق الناتج مع المبلغ المودع فعندها لا حاجة لرفع الاعتراض.