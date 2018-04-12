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4 أشخاص يختطفون طفلا ويتناوبون اغتصابه لمدة أسبوع

4 أشخاص يختطفون طفلا ويتناوبون اغتصابه لمدة أسبوع
الخرطوم(صدى):

تعرضت طفل سوداني يبلغ من العمر 10 سنوات لجريمة بشعة ، حيث أقدم 4 اشخاص على اختطافه وتناوبوا اغتصابه لمدة أسبوع كامل ، ثم إلقاءه بجوار مستشفى .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما بلغ أهالي الطفل باختفاء ابنهم في ظروف غامضة ، وبالبحث والتحري تم العثور عليه مُلقى بجوار مستشفى وعليه آثار دماء وبحالة أعياء شديد .

على الفور تم نقله للمستشفى وبالكشف عليه تبين تعرضه للأغتصاب ، وعقب أن فاق الطفل وتمكن من الحديث روى تعرضه للاختطاف على يد 4 أشخاص قاموا بحبسه في منزل مهجور لمدة 7 أيام كانوا فيها يتناوبون على الاعتداء عليه بعنف .

ومن جانبها تمكنت الشرطة السودانية من ضبط المتهمين وجاري تقديمهم للمحاكمة عقب أن تعرف عليهم الطفل .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 45568 ] نشر منذ 17 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, المجرمون سينالون العقاب القاسي ,,

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