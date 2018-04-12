مقتل شخصين في غارات على موقع تصوير مسلسل باليمن

فهمي محمد(صدى):

قتل شخصان على الأقل في غارات جوية أصابت موقع تصوير مسلسل في مزرعة بمحافظة الحديدة في غرب اليمن أمس الأربعاء، حسبما أفاد مسؤول أمني محلي وناشط حقوقي وكالة فرانس برس.

وقال المصدران ان الغارات وقعت في وقت كان يجري تصوير أحد مشاهد المسلسل الرمضاني الذي تنتجه قناة ” المسيرة ” التابعة للمتمردين الحوثيين.

وأضافا ان المزرعة كان يملكها الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتل على أيدي المتمردين في ديسمبر الماضي، وان آليات عسكرية بينها دبابتان كانت منتشرة في الموقع وقت وقوع الغارات.

وقال من جهته مصور صحافي في موقع الغارات لفرانس برس ان القتيلين هما المدير المالي للمسلسل ومهندس الديكور.

ولم تتضح على الفور الجهة التي تقف خلف الغارة، الا ان التحالف العسكري بقيادة السعودية يشن غارات بشكل يومي على هذه المنطقة ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة المتمردين.