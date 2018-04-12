دباس الدوسري يعتذر لبتال القوس

ماجد محمد(صدى):

وجه الناقد الرياضي دباس الدوسري ، الاعتذار إلى الإعلامي بتال القوس، بعدما علق على نشره خبرًا حول قرار لجنة الانضباط بتعليق عقوبة الإيقاف للاعب الفتح ساندرو مانويل .

وقال ” الدوسري ” عبر حسابه الرسمي على “تويتر ” : غردت اليوم عن خبر تعليق إيقاف لاعب الفتح ولأن التغريدة فهمت خطأ فلا أَجِد بأسا من الاعتذار لصحيفتي الأم الرياضية وللزملاء العاملين فيها ولقرائها ولبتال .

وكان الناقد الرياضي ، قد وجه انتقادًا لـ ” القوس ” حيث قال : أبلغني الآن !!!!!! رئيس تحرير صحيفة يسارع لنشر خبر في حسابه الخاص قبل نشره في حساب صحيفته.. لا لوم على الصحفيين الميدانين إن فعلوها طالما الرئيس فعلها .