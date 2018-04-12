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التشكيل الرسمي للأهلي وأحد في مواجهة اليوم

التشكيل الرسمي للأهلي وأحد في مواجهة اليوم
نواف السالم(صدى):

حددت إدارة فريقي الأهلي وأحد ، التشكيل النهائي للاعبين المشاركين ضمن القائمة الأساسية والاحتياطية ، خلال لقاء اليوم الخميس ، ضمن الجولة الـ 26 من بطولة دوري المحترفين .

ويشارك أساسيًا في الراقي ، حارس المرمى محمد العويس ، واللاعبين مارك ميليجان ، وإيوانيس فيتفاتزيديس ، وحسين المقهوية ، وتيسير الجاسم ، ومهند عسيري ، وعقيل الصحبي ، وسعيد المولد ، ومعتز هوساوي ، ومنصور الحربي ، وليوناردو سوزا .

وينضم إلى مقاعد البدلاء ، حارس المرمى ياسر المسيليم ، واللاعبين وليد باخشوين ، وسلمان المؤشر ، وعلي الأسمري ، وصالح العمري ، وفيصل دارسي ، وأمير كردي ، ومؤمن زكريا وعبدالفتاح عسيري .

ويلعب أساسيًا في أحد ، عز الدين دوخة ، واللاعبين سالك أحمد ، ومحمد محسن ، ومحمد الضو ، ونصر الدين خوالد ، وسامي كسار ، ومحمد عطية ، وماماتو نداي ، ومحسن جوهر ، وهشام السيفي وأسامة عاشور .

وعلى مقاعد البدلاء ، ينضم حارس المرمى عبده البسيسي ، واللاعبين راكان الحافظي ، وموسى عسيري ، وشافي الدوسري وعبدالعزيز آل شريد ، ورائد الغامدي وعبدالله السحيمي ، ومحمد الهادي بلعويدات .


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