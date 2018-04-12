خمسيني يسافر إلى الحج على دراجته الهوائية

مليكة فؤاد(صدى):

قرر خمسيني مغربي من مدينة مكناس، الوصول إلى مكة المكرمة عبر دراجته الهوائية؛ وذلك لأداء مناسك الحج هذا العام، واطلق الدراج المتمرس على جولته اسم ” رحلة من أجل السلام ” ، ومن المقرر أن تستغرق رحلته أربعة أشهر قبل الوصول إلى وجهته.

ويقول محمد ربوحات إن الدافع وراء هذا القرار، هو الواجب الروحي الذي يريد أن ينجزه ، وعلى وجه الخصوص الرغبة في استعادة تجربة أسلافنا، الذين خاضوا رحلة طويلة لتأدية أحد أركان الإسلام الخمس.

ولكي يصل ربوحات إلى المملكة يجب عليه التوجه أولًا إلى جنوب المغرب نحو موريتانيا ثم إلى مالي والنيجر وتشاد قبل الوصول إلى السودان، قبل عبور البحر الأحمر من أجل الوصول إلى المملكة ومنها إلى مكة.