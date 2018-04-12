المقوشي يعلن إيداع مخصصات المبتعثين في بريطانيا بسعر الصرف الجديد

لندن(صدى):

قال الملحق الثقافي السعودي في بريطانيا، الدكتور عبدالعزيز المقوشي، إنه تمّ إيداع مخصصات شهر أبريل 2018 في الحسابات البنكية للطلبة بسعر الصرف الجديد بعد اعتماده من مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأكد الملحق الثقافي، في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لما أمر به خادم الحرمين الشريفين بتعليق العمل بسعر الصرف المثبت للعملات واعتماد الصرف حسب نشرة مؤسسة النقد.

وتابع: ” تلقينا في الملحقية الثقافية تعميم وزارة التعليم المبني على تعميم وزارة المالية المعطوف على الأمر السامي الكريم بشأن توحيد مكافأة الطلاب المبتعثين في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي ” .

وأوضح أنه تم التوجيه للإدارة المالية في الملحقية بتنفيذ خطة تدرّج للصرف بعد أخذ الموافقة من صاحب الصلاحية، مبررًا بعدم الإضرار بمصالح الطلبة والتزاماتهم المالية من إيجارات ومعيشة وخلافه.

وتابع أن التوجيه تضمن أن تبدأ خطة التدرّج للصرف في شهر أبريل الجاري وتنتهي في شهر ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه ” نظرًا لتداخل خطة التدرج مع عيد الفطر تم التوجيه بتقديم تاريخ الصرف لمدة يومين في شهر (يونيو) المقبل ” .