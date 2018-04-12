التشكيل الرسمي للهلال في مواجهة الفتح

طلال الغامدي(صدى):

انتهى خوان براون ، من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين أساسيًا واحتياطيًا ، مساء اليوم السبت ، في المواجهة الحاسمة التي تجمع الهلال والفتح ، ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة .

ويشارك أساسيًا ، حارس المرمى الحبسي ، واللاعبين البريك وهوساوي والبليهي والشهراني والخيبري وميليسي وأشرف بن شرقي وعمر خربين ومحمد كنو .

وينضم إلى مقاعد البدلاء ، حارس المرمى المعيوف ، واللاعبين عبدالله الزوري وجحفلي ومهند وأحمد أشرف ومحمد الشلهوب ، بالإضافة إلى مختار وياسر الشهراني وريفاس .