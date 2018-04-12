زعيم مافيا تورينو يهدد حكم يوفنتوس وريال مدريد بالقتل

ماجد محمد(صدى):

هدد زعيم مافيا في مدينة تورينو الإيطالية، مايكل أوليفر، حكم مباراة يوفنتوس الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالقتل.

تأهل الريال لنصف نهائي الأبطال، عقب فوزه على اليوفي، بنتيجة 4 / 3، في مجموع لقائي نصف النهائي، وخسر الريال بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، أمس الأربعاء، على ملعب ” سانتياجو برنابيو ” ، في إياب ربع نهائي البطولة، إلا أن الملكي تأهل بفضل فوزه في الذهاب بثلاثية دون رد.

أثار أوليفر جدلاً كبيرًا، عقب احتسابه لركلة جزاء، في الدقيقة 93 من عمر المباراة، لصالح الريال، أكدت عدة تقارير أن ليس لها أساس من الصحة.

قال زعيم مافيا، في رسالة للحكم الإنجليزي، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” ، ” أتمنى أن تكون ودعت أولادك جيدًا ” .