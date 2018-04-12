آلية دخول الجماهير مباراة الهلال والفتح

نواف السالم(صدى):

أعلن الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن آلية دخول الجماهير لمباراة الهلال والفتح التي ستُقام على إستاد جامعة الملك سعود، بعد قليل.

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود مباراة الهلال والفتح ضمن منافسات الجولة الـ 26 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستُحدد هوية بطل المسابقة الموسم الرياضي الجاري 2017/ 2018.

وأوضح الحساب، أن البوابات من 1 حتى 7 ستكون مخصصة للأفراد جميع الفئات، على أن تكون البوابة الثامنة للعائلات، وستكون السلالم الداخلية s1 إلى s29 للأفراد، ومن s30 إلى s34 للعائلات، مشيرًا إلي أن هناك عددًا من منافذ خدمة العملاء للجماهير في مباراة الهلال والفتح اليوم، فمن الشباك 1 إلى 7 مخصص للأفراد، فيما سيكون شباك بوابة 8 للعائلات.