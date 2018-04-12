بالصور.. أم تعذب أطفالها بتقييدهم وصفعهم

بكين(صدى):

تجردت أم صينية من الرحمة، واقدمت على تعذيب طفليها بطريقة وحشية .

وأظهرت عدد من اللقطات الأم وهي تمسك طفلها الصغير من يديه قبل أن تنهال عليه بالضرب، وظهرت طفلتها البالغة من العمر ثماني سنوات تزحف على أرضية الحمام كشكل من أشكال العقاب.

وعقب نشر لقطات التعذيب ألقت الشرطة الصينية القبض على الأم بتهمة الإساءة إلى معاملة الأطفال بعد نشر لقطات صادمة لمعاقبة أطفالها بقسوة، فيما سيخضع الأطفال للفحوصات الطبية.

