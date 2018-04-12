” التركي القابضة ” تعلن وظائف شاغرة في الرياض والخبر

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، والخبر.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول مبيعات تنفيذي (الخبر): الدرجة الجامعية في تخصص التجارة.

– المدير المالي (الخبر): درجة البكالوريوس في المحاسبة، ويفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

– مسؤول دعم تكنولوجيا المعلومات (الرياض): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في مجال ذي الصلة.

– محصل (للسعوديات/ الخبر): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمرٌّ حتى تاريخ 20 يوليو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا)