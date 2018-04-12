تشكيل النصر والقادسية في لقاء اليوم

ماجد محمد(صدى):

انتهت إدارة فريقي النصر والقادسية ، من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين أساسيًا واحتياطيًا ، خلال الجولة الأخيرة والحاسمة من بطولة دوري المحترفين والتي تقام مساء اليوم الخميس .

ويشارك أساسيًا في العالمي ، حارس المرمى صالح الوحيمد ، واللاعبين برونو أوفيني ، ومحمد فوزير ، وفرجاني ساسي ، وسعد سهيل ، وفهد الجميعة ، وعبدالرحمن الدوسري ، وعبدالله الأسطا ، وعضو آل فرج ، وسامي النجعي ، وعمر هوساوي .

وينضم إلى مقاعد البدلاء ، حارس المرمى حسين شيعان ، واللاعبين عبدالله مادو ، وإبراهيم غالب ، ومحمد الشهراني ، وسالم علي ، وأحمد الفريدي ، ومحمد الشهراني ، وسالم علي ، وفراس البريكان .

ويلعب أساسيًا في القادسية ، حارس المرمى فيصل مسرحي ، واللاعبين عبدالمحسن فلاتة ، وحسن العمري ، ووسام وهيب ، وجورجينو دي مورا ، وياسين برناوي ، وشايع شراحيلي ، وحمد الجيزاني ، وحاتم بلال ، وهارون كامارا ، وهيرفي جاي .

وعلى مقاعد البدلاء ، ينضم حارس المرمى عبدالعزيز الشهري ، واللاعبين إبراهيم الشعيل ، وحسن أبوشرارة ، ومازن أبو شرارة ، ومسفر النجراني ، وخليفة الدوسري ، وعبدالمحسن عبدالله ، وباولو سيرجيو .