التشكيل النهائي للاتفاق والتعاون في مواجهة اليوم

نواف السالم(صدى):

انتهت إدارة فريقي الاتفاق والتعاون ، من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين ، خلال لقاء مساء اليوم الخميس ، ضمن الجولة الـ 26 والحاسمة من بطولة دوري المحترفين .

ويشارك أساسيًا في الاتفاق ، حارس المرمى أحمد الكسار ، واللاعبين عمر السنين وأحمد إبراهيم خلف ، ومحمد مرزوق الكويكبي ، وأسامة الخلف ، وفيليب كيش ، وليبان عبدي ، وعبدالرحمن العبود ، وفخر الدين بن يوسف ، وحسين السيد ، وعلي الخيبري .

وينضم إلى مقاعد البدلاء ، حارس المرمى عبدالله الصالح ، واللاعبين حسن الجبيب ، وأسامة السليم ، ونواف بوعامر ، وإبراهيم محنشي ومحمد الصيعري وأحمد الحبيب ، وحامد الغامدي وسعد السلولي .

أما في التعاون ، فيلعب أساسيًا ، حارس المرمى سلطان الغامدي، واللاعبين ريكاردو ماتشادو ، وريان الموسى ، وعبدالمجيد الرويلي ، وجهاد الحسين ، وإبراهيم الزبيدي ، وسيدريك أميسي ، وعبدالفتاح آدم ، وعبدالمجيد السواط ، وجفين البيشي .

وفي القائمة الاحتياطية ، ينضم حارس المرمى معتز البقعاوي، واللاعبين أدريان بوبا ، وعبدالعزيز البيشي ، وعبدالعزيز المغير ، وسعيد الدوسري ، ومصطفى فتحي ، وإسماعيل المغربي ، وعماد متعب ، وإبراهيم البركة .